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На юге Лондона произошел теракт

По данным Скотленд-Ярда, несколько человек получили ножевые ранения, нападавшего застрелили
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© Hollie Adams/Getty Images

ЛОНДОН, 2 февраля. /ТАСС/. Несколько человек получили ножевые ранения в результате террористического акта в воскресенье на юге британской столицы, в районе Стретем. Об этом говорится в сообщении, распространенном Скотленд-Ярдом.

"Мужчина был застрелен вооруженными полицейскими в Стретеме. На данном этапе мы полагаем, что несколько человек получили ножевые ранения. Обстоятельства выясняются, инцидент признан связанным с терроризмом", - говорится в кратком коммюнике.

Ранее пользователи социальных сетей опубликовали фотографии мужчины, застреленного полицейскими, и видео с места событий. На одном из них видно, как человек в гражданской одежде, стоящий около БМВ с проблесковыми полицейскими маячками, направляет пистолет на лежащего на земле человека. На другом несколько полицейских с оружием в руках подходят к лежащему мужчине, а потом отбегают от него. По информации телеканала Sky News, такие действия могут объясняться тем, что на нападавшем могло быть настоящее взрывное устройство или его муляж.

Последний теракт в Лондоне произошел 29 ноября прошлого года. Тогда 28-летний Усман Хан, на поясе которого был закреплен муляж взрывного устройства, напал с ножом на людей в примыкающем к Лондонскому мосту историческом здании гильдии рыботорговцев Лондона. Инцидент произошел во время встречи выпускников и преподавателей программы реабилитации заключенных, на которую был приглашен злоумышленник.

В результате нападения погибли двое человек - выпускники Кембриджского университета. Нападавший был застрелен полицейскими.

Теги
Великобритания
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