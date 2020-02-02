На юге Лондона произошел теракт

ЛОНДОН, 2 февраля. /ТАСС/. Несколько человек получили ножевые ранения в результате террористического акта в воскресенье на юге британской столицы, в районе Стретем. Об этом говорится в сообщении, распространенном Скотленд-Ярдом.

"Мужчина был застрелен вооруженными полицейскими в Стретеме. На данном этапе мы полагаем, что несколько человек получили ножевые ранения. Обстоятельства выясняются, инцидент признан связанным с терроризмом", - говорится в кратком коммюнике.

Ранее пользователи социальных сетей опубликовали фотографии мужчины, застреленного полицейскими, и видео с места событий. На одном из них видно, как человек в гражданской одежде, стоящий около БМВ с проблесковыми полицейскими маячками, направляет пистолет на лежащего на земле человека. На другом несколько полицейских с оружием в руках подходят к лежащему мужчине, а потом отбегают от него. По информации телеканала Sky News, такие действия могут объясняться тем, что на нападавшем могло быть настоящее взрывное устройство или его муляж.