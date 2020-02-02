Свидетель лондонского теракта рассказал, что у нападавшего был тесак

ЛОНДОН, 2 февраля. /ТАСС/. Человек, совершивший в воскресенье теракт на юге Лондона, был вооружен тесаком, а на его груди были привязаны канистры, напоминавшие взрывное устройство. Об этом сообщил в интервью агентству Press Association свидетель инцидента.

"Я переходил улицу, когда увидел человека с тесаком и с канистрами серебристого цвета у него на груди, за которым, как я понимаю, гнался полицейский в гражданской одежде. Потому мужчину [с ножом] застрелили, а я побежал в библиотеку и укрылся там", - сообщил очевидец.

Ранее в воскресенье Скотленд-Ярд сообщил, что несколько человек получили ножевые ранения в результате террористического акта в воскресенье в районе Стретем. Нападавший был застрелен.

Последний теракт в Лондоне произошел 29 ноября 2019 года. Тогда 28-летний Усман Хан напал с ножом на людей в примыкающем к Лондонскому мосту историческом здании гильдии рыботорговцев Лондона, убив двух человек. В 2017 году три террориста, вооруженные ножами, убили 8 человек на том же Лондонском мосту. В обоих случая нападавшие имели на себе муляж взрывных устройств и были застрелены полицией.