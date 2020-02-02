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Теракт на юге Лондона
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В результате теракта на юге Лондона ранены два человека

Данных об их состоянии пока нет
Описание
© Victoria Jones/PA via AP

ЛОНДОН, 2 февраля. /ТАСС/. Два человека пострадали в результате теракта, совершенного в воскресенье на юге Лондона. Об этом говорится в сообщении, распространенном Скотленд-Ярдом.

"Мы полагаем, что ранения получили два человека. Мы ждем дополнительной информации об их состоянии", - говорится в коммюнике.

Ранее Скотленд-Ярд сообщил, что несколько человек получили ножевые ранения в результате террористического акта, совершенного в воскресенье на юге британской столицы, в районе Стретем. По данным телеканала Sky News, нападение совершил исламист.

Теги
ВеликобританияТеракт на юге Лондона
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