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Теракт на юге Лондона

Посольство РФ выясняет, есть ли россияне среди пострадавших при теракте в Лондоне

В диппредставительстве отметили, что держат ситуацию на контроле

ЛОНДОН, 2 февраля. /ТАСС/. Посольство России в Великобритании выясняет, есть ли российские граждане среди пострадавших в результате теракта, совершенного в воскресенье на юге Лондона.

"Посольство находится на связи с полицией в связи с данным инцидентом, наличие граждан России среди пострадавших выясняется", - сообщил корреспонденту ТАСС представитель диппредставительства. "Держим ситуацию на контроле", - добавил дипломат.

Ранее Скотленд-Ярд сообщил, что два человека получили ножевые ранения в результате террористического акта, совершенного в воскресенье на юге британской столицы, в районе Стретем. По данным телеканала Sky News, нападение совершил исламист.

Теги
ВеликобританияРоссияТеракт на юге Лондона
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Теракт на юге Лондона
В результате теракта на юге Лондона ранены два человека
Данных об их состоянии пока нет
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