Посольство РФ выясняет, есть ли россияне среди пострадавших при теракте в Лондоне

ЛОНДОН, 2 февраля. /ТАСС/. Посольство России в Великобритании выясняет, есть ли российские граждане среди пострадавших в результате теракта, совершенного в воскресенье на юге Лондона.

"Посольство находится на связи с полицией в связи с данным инцидентом, наличие граждан России среди пострадавших выясняется", - сообщил корреспонденту ТАСС представитель диппредставительства. "Держим ситуацию на контроле", - добавил дипломат.

Ранее Скотленд-Ярд сообщил, что два человека получили ножевые ранения в результате террористического акта, совершенного в воскресенье на юге британской столицы, в районе Стретем. По данным телеканала Sky News, нападение совершил исламист.