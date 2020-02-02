Полицейские открыли огонь по напавшей на прохожих на западе Бельгии

БРЮССЕЛЬ, 2 февраля. /ТАСС/. Женщина совершила нападение с ножом на прохожих в центре Гента (запад Бельгии), ранив двух человек. Об этом сообщила в воскресенье полиция Западной Фландрии. Полицейский патруль ранил нападавшую в руку, она задержана.

"Нападение с ножом на прохожих произошло в Генте. Два человека пострадали. Совершившая нападение женщина ранена в руку и задержана, ведется следствие", - говорится в сообщении полиции. Пока не говорится, классифицировано ли данное нападение, как теракт.

Ранее газета Het Laatste Niews со ссылкой на очевидцев сообщила, что преступник, напавший на прохожих (на тот момент было не известно, что это женщина), был темнокожим. По ее информации, один прохожий ранен в живот, второй - в руку, об их состоянии информации нет.

Газета отмечает, что значительный участок улицы Беврейдингслаан в настоящий момент перекрыт, на месте развернута медицинская палатка, где оказывается помощь пострадавшим. Инцидент произошел примерно в ста метрах от известной в Генте мечети Аль-Фатх.

Ранее в воскресенье неизвестный с ножом напал на прохожих на юге Лондона в районе Стретем. По данным телеканала Sky News, нападение совершил исламист. Согласно сообщению Скотленд-Ярда, два человека получили ножевые ранения в результате нападения.