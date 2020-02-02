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Электричка насмерть сбила мужчину, залезавшего на платформу Тимирязевская в Москве

В Управлении на транспорте МВД по Центральному федеральному округу сообщили, что инцидент не повлиял на движение поездов

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Мужчина попал под электричку, когда залезал на платформу Тимирязевская в Москве. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

"Сегодня вечером мужчина 1984 года рождения, по предварительным данным, залезал на платформу Тимирязевская перед приближающимся электропоездом. Он получил несовместимые с жизнью травмы", - сказали в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что инцидент не повлиял на движение поездов.

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