Электричка насмерть сбила мужчину, залезавшего на платформу Тимирязевская в Москве

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Мужчина попал под электричку, когда залезал на платформу Тимирязевская в Москве. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

"Сегодня вечером мужчина 1984 года рождения, по предварительным данным, залезал на платформу Тимирязевская перед приближающимся электропоездом. Он получил несовместимые с жизнью травмы", - сказали в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что инцидент не повлиял на движение поездов.