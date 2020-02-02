{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Теракт на юге Лондона

СМИ: устроивший теракт в Лондоне недавно вышел из тюрьмы, где отбывал срок за терроризм

Преступник успел ранить ножом двух человек, после чего его застрелила полиция. По данным телеканала Би-би-си, еще один человек был легко ранен осколками стекла, разлетевшимися после выстрелов
Описание
© AP Photo/Alberto Pezzali

ТАСС, 2 февраля. Преступник, совершивший в воскресенье теракт на юге Лондона, был недавно отпущен из тюрьмы, где отбывал срок за преступления, связанные с терроризмом. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Би-би-си.

На эту тему

Террорист днем напал с ножом на прохожих на оживленной улице района Стретем. Преступник успел ранить двух человек, после чего был застрелен. Жизнь пострадавшего мужчины находится под угрозой, ранения женщины менее серьезные - ее жизни ничего не угрожает. Еще один человек был легко ранен осколками стекла, разлетевшимися после выстрелов полиции.

Расследованием случившегося занимается контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда.

О терактах в Лондоне

Последний теракт в Лондоне произошел 29 ноября 2019 года. Тогда 28-летний Усман Хан напал с ножом на людей в примыкающем к Лондонскому мосту историческом здании гильдии рыботорговцев Лондона, убив двух человек. В 2017 году три террориста, вооруженные ножами, убили 8 человек на том же Лондонском мосту. В обоих случая нападавшие имели на себе муляж взрывных устройств и были застрелены полицией.

Всего в 2017 году Великобритания пережила пять терактов, четыре из них были совершены в Лондоне и один - в Манчестере. В общей сложности жертвами действий террористов стали 36 человек.

В настоящий момент уровень террористической угрозы расценивается как "серьезный". Это означает, что риск террористических вылазок в стране сохраняется.

Теги
ВеликобританияТеракт на юге Лондона
Реклама на ТАСС
В Мексике пять человек погибли в ДТП с внедорожником, упавшим в канал
Погибшие, предположительно, находились в состоянии алкогольного опьянения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС