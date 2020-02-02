СМИ: устроивший теракт в Лондоне недавно вышел из тюрьмы, где отбывал срок за терроризм

ТАСС, 2 февраля. Преступник, совершивший в воскресенье теракт на юге Лондона, был недавно отпущен из тюрьмы, где отбывал срок за преступления, связанные с терроризмом. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Би-би-си.

Террорист днем напал с ножом на прохожих на оживленной улице района Стретем. Преступник успел ранить двух человек, после чего был застрелен. Жизнь пострадавшего мужчины находится под угрозой, ранения женщины менее серьезные - ее жизни ничего не угрожает. Еще один человек был легко ранен осколками стекла, разлетевшимися после выстрелов полиции.

Расследованием случившегося занимается контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда.

О терактах в Лондоне

Последний теракт в Лондоне произошел 29 ноября 2019 года. Тогда 28-летний Усман Хан напал с ножом на людей в примыкающем к Лондонскому мосту историческом здании гильдии рыботорговцев Лондона, убив двух человек. В 2017 году три террориста, вооруженные ножами, убили 8 человек на том же Лондонском мосту. В обоих случая нападавшие имели на себе муляж взрывных устройств и были застрелены полицией.

Всего в 2017 году Великобритания пережила пять терактов, четыре из них были совершены в Лондоне и один - в Манчестере. В общей сложности жертвами действий террористов стали 36 человек.

В настоящий момент уровень террористической угрозы расценивается как "серьезный". Это означает, что риск террористических вылазок в стране сохраняется.