СМИ: полиция не считает терактом нападение вооруженной ножом женщины на прохожих в Генте

БРЮССЕЛЬ, 3 февраля. /ТАСС/. Женщина совершила нападение с ножом на прохожих в центре Гента на западе Бельгии, ранив двух человек, полиция не рассматривает этот инцидент в качестве теракта. Об этом сообщил в воскресенье вечером телеканал VRT. Находившийся по близости полицейский патруль ранил нападавшую в руку, она задержана.

"Нападение с ножом на прохожих произошло в Генте. Два человека пострадали. Совершившая нападение женщина ранена в руку и задержана, ведется следствие", - сообщил телеканал. По его информации полиция не рассматривает инцидент как теракт, однако более подробных комментариев пока нет. Пострадавшие госпитализированы, их жизнь вне опасности.

Ранее газета Het Laatste Niews со ссылкой на очевидцев сообщила, что напавшая на прохожих женщина была темнокожей. По ее информации, один прохожий ранен в живот, второй - в руку.

Газета отмечает, что значительный участок улицы Беврейдингслаан в воскресенье вечером был перекрыт полицией, на месте развернули медицинскую палатку для оказания помощи пострадавшим. Инцидент произошел примерно в 100 м от известной в Генте мечети Аль-Фатх.

Ранее в воскресенье неизвестный с ножом напал на прохожих на юге Лондона в районе Стретем. По данным телеканала Sky News, нападение совершил исламист. Согласно сообщению Скотленд-Ярда, два человека получили ножевые ранения в результате нападения.