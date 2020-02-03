Скотленд-Ярд сообщил, что за лондонским террористом в момент преступления велась слежка

ЛОНДОН, 3 февраля. /ТАСС/. Полиция Лондона сообщила, что за террористом, напавшим в воскресенье с ножом на людей на юге британской столицы, в момент преступления велась слежка. Об этом говорится в распространенном заявлении помощницы комиссара Скотленд-Ярда Люси Дорси.

"Вооруженные полицейские, которые участвовали в упреждающей контртеррористической разведывательной операции и шли за подозреваемым, немедленно отреагировали, застрелив мужчину на месте", - сказала представитель Скотленд-Ярда. Как подчеркивают в связи с этим британские СМИ, именно так можно объяснить столь быстрое признание правоохранительными органами инцидента терактом - на это понадобилось чуть более часа.

"Подозреваемый недавно был отпущен из тюрьмы, в которой он отбывал срок за преступления, связанные с исламизмом", - добавила Дорси.

Замкомиссара сказала, что формально процесс опознания террориста еще не завершен. "Учитывая обстоятельства инцидента, мы уверены, что это был 20-летний Судеш Амман", - подчеркнула, однако, она. На теле напавшего был обнаружен муляж взрывного устройства.

Всего преступник успел ранить двух человек - мужчину в возрасте за 40 лет и женщину в возрасте за 50 лет. Жизни мужчины более ничего не угрожает, женщина была выписана из больницы. Еще одна девушка в возрасте около 20 лет получила ранения от стекла, разлетевшегося вдребезги от выпущенных полицейскими пулями. Она продолжает находиться под наблюдением врачей.