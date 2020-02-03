Сообщения об угрозе взрыва поступили в две школы Комсомольска-на-Амуре

ТАСС, 3 февраля. Две школы Комсомольска-на-Амуре получили сообщения о "минировании", идет эвакуация детей. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в администрации города.

"Поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах по электронной почте в две школы. Идет эвакуация детей", - сказал представитель администрации.

Детей размещают в зданиях соседних учреждений. В городе сейчас 22 градуса мороза.

В декабре прошлого года и в январе массовые сообщения о заложенных взрывных устройствах несколько раз поступали в школы, университеты и детские сады Хабаровского края, Приморья, Амурской области и других дальневосточных регионов. Была нарушена работа сотен учреждений. Сообщения ни в одном из случаев не подтверждались.