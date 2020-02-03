В Хабаровске эвакуируют две школы из-за сообщений с угрозами

ХАБАРОВСК, 3 февраля. /ТАСС/. Две школы Хабаровска получили сообщения с угрозами, идет эвакуация детей. Об этом ТАСС сообщили в администрации города в понедельник.

"По электронной почте в две школы Хабаровска поступили сообщения об угрозе, о нервно-паралитическом газе в зданиях", - сказал представитель администрации. Сейчас идет эвакуация детей, остальные школы Хабаровска предупреждены о возможном поступлении подобных сообщений.

Детей размещают в соседних социальных объектах. В городе сейчас 19 градуса мороза. Ранее в понедельник сообщения об угрозе получили также две школы Комсомольска-на-Амуре.

В декабре прошлого года и в январе массовые сообщения о заложенных взрывных устройствах несколько раз поступали в школы, университеты и детские сады Хабаровского края, Приморья, Амурской области и других дальневосточных регионов. Была нарушена работа сотен учреждений. Сообщения ни в одном из случаев не подтверждались.