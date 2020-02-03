{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Хабаровске эвакуируют две школы из-за сообщений с угрозами

Детей размещают в соседних социальных объектах

ХАБАРОВСК, 3 февраля. /ТАСС/. Две школы Хабаровска получили сообщения с угрозами, идет эвакуация детей. Об этом ТАСС сообщили в администрации города в понедельник.

"По электронной почте в две школы Хабаровска поступили сообщения об угрозе, о нервно-паралитическом газе в зданиях", - сказал представитель администрации. Сейчас идет эвакуация детей, остальные школы Хабаровска предупреждены о возможном поступлении подобных сообщений.

Детей размещают в соседних социальных объектах. В городе сейчас 19 градуса мороза. Ранее в понедельник сообщения об угрозе получили также две школы Комсомольска-на-Амуре.

В декабре прошлого года и в январе массовые сообщения о заложенных взрывных устройствах несколько раз поступали в школы, университеты и детские сады Хабаровского края, Приморья, Амурской области и других дальневосточных регионов. Была нарушена работа сотен учреждений. Сообщения ни в одном из случаев не подтверждались.

Теги
РоссияХабаровский край
Реклама на ТАСС
Трое жителей Приморья получили условные сроки за организацию нелегальной миграции
Они организовали незаконный въезд более 1 тыс. иностранных граждан
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС