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В Китае произошло землетрясение

Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало

ПЕКИН, 3 февраля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в понедельник на территории юго-западной китайской провинции Сычуань. Об этом сообщил Китайский сейсмологический центр.

Подземные толчки зафиксированы в 00:05 по местному времени (19:05 воскресенья мск). Эпицентр землетрясения находился в районе Цинбайцзян города Чэнду - административного центра провинции. Очаг залегал на глубине 21 км.

Информации о разрушениях и пострадавших в Чэнду, население которого составляет 16,33 млн человек, пока не поступало.

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Китай
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