Самолеты из Москвы в Томск перенаправлены в Новосибирск после ЧП в томском аэропорту

ТОМСК, 3 февраля. /ТАСС/. Самолеты авиакомпаний "Уральские авиалинии", "Аэрофлот" и S7, летевшие из Москвы в Томск, в понедельник были перенаправлены в новосибирский аэропорт Толмачево после ЧП с воздушным судном, сообщили ТАСС в справочной томского аэропорта.

Ранее источник ТАСС сообщил, что утром в понедельник самолет авиакомпании "Руслайн" из Екатеринбурга повредил шасси при посадке в Томске. По предварительным данным, пострадавших нет. Вылет и прибытие всех рейсов из аэропорта Томска задерживаются на несколько часов.

"Три рейса из Москвы: "Уральские авиалинии", "Аэрофлот" и S7 направлены в Новосибирск", - сказала собеседница агентства.

В настоящее время на месте ЧП проводят проверку сотрудники транспортной полиции. По данным томского аэропорта, рейс осуществлялся на самолете Bombardier.