Аэропорт Томска приостановил работу после аварийной посадки самолета

Ранее источник ТАСС сообщил, что утром в понедельник самолет авиакомпании "Руслайн" из Екатеринбурга повредил шасси при посадке в Томске. Вылет и прибытие всех рейсов из аэропорта Томска задерживается на несколько часов.

"В связи с нахождением воздушного судна на взлетно-посадочной полосе аэродрома и необходимостью его обследования... работа аэропорта приостановлена. Начиная с 06:00 местного времени из него должно было вылететь семь рейсов. В их ожидании пассажиры, около 400 человек, находятся в здании аэровокзала", - сообщила собеседница агентства. Горбунова отметила, что работа аэропорта приостановлена до 12:00 (08:00 мск). По ее словам, самолет с полосы уже убрали.

Горбунова сообщила, что в 05:46 (01:46 мск) у воздушного судна Bombardier CRJ-100 произошло частичное разрушение передней стойки шасси. Самолет авиакомпании "Руслайн", следовал по маршруту Екатеринбург - Томск, на его борту находилось 32 пассажира и четыре члена экипажа. Пострадавших нет. Авиакомпания направила в Томск резервный борт для обратного вылета в Екатеринбург.

Как сообщил ТАСС начальник Западно-Сибирского управления Росавиации Вячеслав Федоров, в настоящее время к работе приступила комиссия Росавиации, чтобы установить причины ЧП. Если причина разрушения стойки очевидна, то работа займет десять дней, но комиссия может продлить сроки расследования в связи с необходимостью лабораторных исследований.

Томской транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов и правах потребителей.

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