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В Киргизии семь человек погибли в аварии c участием Lexus

Водитель не справился с управлением и врезался в столб

БИШКЕК, 3 февраля. /ТАСС/. Семь человек погибли в южной Ошской области Киргизии в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в МЧС республики.

"В Узгенском районе Ошской области в автомобильной аварии погибли сразу семь человек", - заявил представитель ведомства.

По его данным, в селе Мырзаке 3 февраля водитель легкового автомобиля Lexus не справился с управлением и врезался в столб. "После столкновения в машине начался пожар, в котором погибли семь мужчин", - отметил собеседник.

В настоящее время "личности погибших устанавливаются".

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