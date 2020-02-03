В Киргизии семь человек погибли в аварии c участием Lexus

БИШКЕК, 3 февраля. /ТАСС/. Семь человек погибли в южной Ошской области Киргизии в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в МЧС республики.

"В Узгенском районе Ошской области в автомобильной аварии погибли сразу семь человек", - заявил представитель ведомства.

По его данным, в селе Мырзаке 3 февраля водитель легкового автомобиля Lexus не справился с управлением и врезался в столб. "После столкновения в машине начался пожар, в котором погибли семь мужчин", - отметил собеседник.

В настоящее время "личности погибших устанавливаются".