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В Москве у безработного угнали автомобиль за 4 млн рублей

По данному факту полицейские возбудили уголовное дело

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Неизвестный угнал у безработного на юго-востоке Москвы автомобиль Toyota Land Cruiser 200 за 4 млн рублей, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, в полицию поступило сообщение от неработающего мужчины о краже автомобиля в Батайском проезде в районе дома 9. "Полицейские, прибыв на место, установили, что от дома по указанному адресу, неизвестный совершил кражу автомобиля заявителя Toyota Land Cruiser 20. Материальный ущерб составил около 4 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере).

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Россия
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