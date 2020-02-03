{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

У посетителя кафе в центре Москвы сняли со счета более 1 млн рублей

Злоумышленники украли телефон посетителя и через мобильное приложение перевели с банковского счета деньги

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Неизвестный украл у посетителя кафе в центре Москвы мобильный телефон, а затем через мобильное приложение украл с банковского счета более 1 млн рублей. Как сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного ГУ МВД России, по данному факту возбуждено уголовное дело.

"Неизвестный в помещении кафе на улице Пятницкая, дом 25, строение 1д украл у посетителя телефон сотовой связи, стоимостью около 6 тыс. 380 рублей, после чего, воспользовавшись мобильным приложением, совершил кражу 1 млн 20 тыс. 179 рублей с банковских счетов", - сказали в пресс-службе.

Полиция по данному факту возбудила уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере).

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Неизвестный сообщил о "минировании" судов и детсадов в Петербурге
Персонал эвакуируют из Красногвардейского, Колпинского и Петродворцового судов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС