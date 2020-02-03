У посетителя кафе в центре Москвы сняли со счета более 1 млн рублей

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Неизвестный украл у посетителя кафе в центре Москвы мобильный телефон, а затем через мобильное приложение украл с банковского счета более 1 млн рублей. Как сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного ГУ МВД России, по данному факту возбуждено уголовное дело.

"Неизвестный в помещении кафе на улице Пятницкая, дом 25, строение 1д украл у посетителя телефон сотовой связи, стоимостью около 6 тыс. 380 рублей, после чего, воспользовавшись мобильным приложением, совершил кражу 1 млн 20 тыс. 179 рублей с банковских счетов", - сказали в пресс-службе.

Полиция по данному факту возбудила уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере).