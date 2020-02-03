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В Королеве задержали пациента больницы, угрожавшего врачу гранатой

Он требовал отпустить его домой

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Пациент городской больницы в подмосковном Королеве угрожал врачу гранатой, требуя, чтобы его отпустили домой. Об этом ТАСС в понедельник сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, в полицию обратилась врач городской больницы, которая сообщила, что один из пациентов ей угрожает, держа в руке, по предварительным данным, гранату, а также требует отпустить его домой. На место происшествия были вызваны взрывотехники, проведена эвакуация медицинского персонала и пациентов.

"Оперативно прибывшие сотрудники полиции задержали правонарушителя, им оказался ранее судимый 43-летний житель Балашихи. В ходе осмотра личных вещей задержанного обнаружен предмет, визуально схожий с гранатой, который направлен на исследование в экспертно-криминалистический центр", - сказала Петрова.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"), которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

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Россия
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