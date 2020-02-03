В Москве возбудили дело против женщины, посадившей за руль каршеринговой машины ребенка

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая в нетрезвом виде посадила за руль каршеринговой машины ребенка. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Следственными органами Главного следственного управления СК по Москве возбуждено уголовное дело в отношении 25-летней женщины. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего)", - сказала Иванова.

По данным следствия, 25 января нетрезвая женщина во время поездки по Москве на каршеринговой машине посадила за руль малолетнего ребенка. На заднем сидении также находился еще один ребенок. "Таким образом, подозреваемая вовлекла ребенка в совершение противоправных действий, представляющих опасность для несовершеннолетних пассажиров", - отметила представитель ГСУ. Сейчас устанавливается местонахождение подозреваемой.

Ранее по данному факту столичное управление ГИБДД проводило проверку. Также было установлено, что женщина лишена водительских прав за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.