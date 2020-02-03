СМИ: более 10 человек задержаны в Италии по подозрению в мошенничестве и связях с мафией

ТАСС, 3 февраля. Сотрудники итальянской Фингвардии (силового подразделения Минфина) задержали 13 человек по подозрению в налоговом мошенничестве и в связях с неаполитанской мафией "Каморра". Об этом в понедельник сообщил телеканал Sky TG-24.

По его данным, задержанных подозревают в махинациях с налогами на сумму свыше €100 млн. Как отмечает телеканал, правоохранительные органы провели десятки обысков по всей территории Италии.

"Каморра" из всех итальянских мафий считается наиболее жестокой. Ее деятельность получила широкую огласку в мире после выхода книги публициста Роберто Савиано "Гоморра", в которой автор рассказал, что "каморристы" контролируют утилизацию городских отходов, в том числе токсичных. Годами отходы закапывают под землю, несмотря на опасность для здоровья населения и вред окружающей среде.