МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Полицейские задержали подозреваемого в угоне каршерингового автомобиля, врезавшегося в угол здания столичного главка МВД РФ на Петровке, 38, на прошлой неделе. Об этом ТАСС в понедельник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый в неправомерном завладении транспортным средством. Установлено, что трое граждан угнали из Козицкого переулка автомобиль, принадлежащий каршеринговой компании. Доехав до Второго Колобовского переулка, они совершили наезд на шлагбаум, после чего, выскочив из салона, скрылись. Неуправляемая автомашина продолжила движение и врезалась в фасад административного здания", - сказала она.

Угонщиком оказался 17-летний житель подмосковного Одинцова. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ ("Неправомерное завладение автомобилем"). Розыск его соучастников продолжается.

Происшествие произошло ночью 27 января. Источник ТАСС в правоохранительных органах рассказывал, что трое мужчин во 2-м Колобовском переулке врезались в шлагбаум храма, после чего покинули салон. Автомобиль покатился вперед и столкнулся с углом здания столичного главка полиции не Петровке. Мужчины с места ЧП скрылись.