СК выясняет обстоятельства гибели мужчины у Поклонного креста в Белгороде

КУРСК, 3 февраля. /ТАСС/. Тело погибшего обнаружено в понедельник утром на Поклонном кресте в Белгороде. В связи со случившимся следователи начали проверку, сообщается на официальном сайте регионального управления СК России.

"Следственным отделом организовано проведение проверки по факту обнаружения погибшего в районе авторынка", - говорится в сообщении. Сейчас следователи осматривают место происшествия, а также устанавливают личность погибшего и возможные причины его смерти.

Поклонный крест установлен на холме рядом с белгородским авторынком в 2008 году. Он посвящен советским солдатам, павшим во время Курской битвы в годы Великой Отечественной войны.