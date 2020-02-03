Информация о минировании школ Благовещенска оказалась ложной

ТАСС, 3 февраля. Специалисты проверили каждую из 21 школ Благовещенска, откуда ранее в понедельник из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва эвакуировали всех учащихся. Как сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии города, информация о минировании не подтвердилась.

"Специалисты проверили все общеобразовательные учреждения города. Информация об угрозе не подтвердилась", - сказали в пресс-службе.

Ранее в понедельник эвакуация проводилась также в школах Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Биробиджана.

В декабре прошлого года и в январе массовые сообщения о заложенных взрывных устройствах несколько раз поступали в школы, университеты и детские сады Хабаровского края, Приморья, Амурской области и других дальневосточных регионов. Была нарушена работа сотен учреждений. Сообщения ни в одном из случаев не подтверждались.