Около 350 человек эвакуировали из здания московской консерватории из-за угрозы взрыва

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Около 350 человек эвакуировали из консерватории им. П.И. Чайковского из-за анонимного сообщения о минировании. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение о том, что в здании Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского на Большой Никитской улице заложено взрывное устройство. В целях безопасности из здания эвакуировали около 350 человек", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время, по данным источника, на месте работают оперативных службы и кинологи с собаками.

Также в понедельник эвакуировали посетителей из зданий семи районных судов Москвы - Коптевского, Головинского, Люблинского, Никулинского, Нагатинского, Лефортовского и Басманного из-за "минирования". Из них Люблинский уже вернулся к работе. Кроме того, более 1 тыс. человек эвакуировано из школы в Котельниках из-за угрозы взрыва.

С конца ноября прошлого года неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, ТЦ, магазинах, вузах в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах России. Все угрозы оказались ложными. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке двух иностранных ресурсов, с которых с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".