В Вологде мужчина ранил полицейского ножом во время задержания

ВОЛОГДА, 3 февраля. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении ранее судимого за кражу, грабеж и незаконный оборот наркотиков жителя Ярославля, который во время задержания в Вологде оказал сопротивление полицейским и ранил одного из них ножом. Об этом сообщается в понедельник на сайте следственного управления СК РФ по Вологодской области.

"Возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Ярославля 1994 г. р. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти", - говорится в сообщении.

По данным следствия, полицейские обнаружили тайник с наркотиками на общую сумму чуть менее 1 млн рублей. Чтобы выяснить, кому предназначались наркотики, они установили наблюдение. Днем 2 февраля внимание оперативников привлек мужчина, который начал разрывать снег в месте закладки. Когда полицейские начали его задерживать, подозреваемый достал из куртки нож и дважды ударил одного из них, причинив не проникающие резаные ранения правой ноги и руки.

На сайте следственного управления уточняется, что для конспирации мужчина взял с собой сожительницу и ее малолетнего ребенка, с которыми якобы прогуливался.