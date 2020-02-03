{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Вологде мужчина ранил полицейского ножом во время задержания

По данным следствия, инцидент произошел в тот момент, когда подозреваемый пришел забирать наркотики из тайника

ВОЛОГДА, 3 февраля. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении ранее судимого за кражу, грабеж и незаконный оборот наркотиков жителя Ярославля, который во время задержания в Вологде оказал сопротивление полицейским и ранил одного из них ножом. Об этом сообщается в понедельник на сайте следственного управления СК РФ по Вологодской области.

"Возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Ярославля 1994 г. р. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти", - говорится в сообщении.

По данным следствия, полицейские обнаружили тайник с наркотиками на общую сумму чуть менее 1 млн рублей. Чтобы выяснить, кому предназначались наркотики, они установили наблюдение. Днем 2 февраля внимание оперативников привлек мужчина, который начал разрывать снег в месте закладки. Когда полицейские начали его задерживать, подозреваемый достал из куртки нож и дважды ударил одного из них, причинив не проникающие резаные ранения правой ноги и руки.

На сайте следственного управления уточняется, что для конспирации мужчина взял с собой сожительницу и ее малолетнего ребенка, с которыми якобы прогуливался.

Теги
РоссияВологодская область
Реклама на ТАСС
СК завершил расследование убийства активистки Елены Григорьевой в Петербурге
По версии следствия, убийство было совершено на бытовой почве
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС