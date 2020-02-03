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Восемь человек отравились угарным газом на Кубани

В их числе четверо детей

КРАСНОДАР, 3 февраля. /ТАСС/. Восемь человек госпитализированы в Красноармейском районе Краснодарского края после отравления угарным газом. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

"В ночь на 3 февраля в Краснодарском крае было зафиксировано два случая отравления угарным газом - оба произошли в частных домах Красноармейского района. Отравления получили восемь человек, из них четыре ребенка", - говорится в сообщении.

Все пострадавшие доставлены в районную больницу, их жизни ничего не угрожает.

Теги
РоссияКраснодарский край
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