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Аэропорты Домодедово и Шереметьево проверяют из-за сообщения об угрозе взрывов

Источник в экстренных службах отметил, что аэропорты работают в штатном режиме

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Оперативные службы начали проверку московских аэропортов Домодедово и Шереметьево из-за поступившего анонимного сообщения об угрозе взрывов. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение о "минировании" аэропортов Домодедово и Шереметьево. Сейчас проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, эвакуация людей не проводилась, аэропорты работают в штатном режиме.

Ранее в понедельник сообщалось, что посетителей эвакуировали из зданий семи районных судов Москвы, некоторые из них уже вернулись к работе после проверки. Также 350 человек в целях безопасности покинули здание консерватории им. П.И. Чайковского из-за угрозы взрыва. Специалисты оперативных служб и кинологи также проверяют здание и прилегающую территорию Национального исследовательского ядерного университета МИФИ из-за анонимного сообщения о заложенном взрывном устройстве. Кроме того, более 1 тыс. человек эвакуировано из школы в Котельниках из-за угрозы взрыва.

С конца ноября прошлого года неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, ТЦ, магазинах, вузах в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах России. Все угрозы оказались ложными. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке двух иностранных ресурсов, с которых с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".

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