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Бокс

Боксеру Кушиташвили пока не предъявлено обвинение по делу о нападении на росгвардейца

Спортсмен находится в статусе подозреваемого по двум статьям

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Двукратному чемпиону России по боксу Георгию Кушиташвили еще не предъявлено обвинение, он находится в статусе подозреваемого по статьям о хранении наркотиков и нападении на сотрудника Росгвардии. Об этом ТАСС рассказал в понедельник адвокат Александр Дегтерев.

"В настоящее время обвинение ему не предъявлено, он находится в статусе подозреваемого по двум статьям: 318 УК РФ и 228 УК РФ. Сейчас я поеду к следователю для проведения следственных действий", - сказал он.

В свою очередь в военном суде уточнили, что материалы об избрании меры пресечения поступили в суд и будут рассмотрены сегодня после 14:00 мск.

Георгий Кушиташвили и другой боксер Овик Оганнисян были задержаны ночью 2 февраля на Фрунзенской набережной сотрудниками Росгвардии по подозрению в хранении наркотиков. При задержании Кушиташвили ударил одного из сотрудников. В Росгвардии сообщили ТАСС, что пострадавшему сотруднику оказана медицинская помощь, угрозы для его жизни нет. По данным источника в правоохранительных органах, Оганнисян проходит по делу в качестве свидетеля.

Как сообщалось ранее, сотрудники правоохранительных органов изъяли при обыске у Кушиташвили 0,5 грамма кокаина, что квалифицируется как значительный размер. Так как он является военнослужащим, дело расследуют следователи военного следственного управления СК. В его отношении возбуждено дело по ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 228 (незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в значительном размере) УК РФ. Обе статьи не тяжкие: по первой предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы, по второй - до трех лет колонии.

Кушиташвили в весовой категории до 81 кг побеждал на чемпионате России в 2015 и 2018 годах, в 2016 году стал бронзовым призером. На чемпионате мира 2019 года в Екатеринбурге дошел до 1/4 финала.

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