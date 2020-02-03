МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Анонимное сообщение с угрозой взрыва поступило в главное здание МГУ имени М.В. Ломоносова. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах в понедельник.

"Поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве по адресу: Ленинские горы, 1. По данному адресу находится главное здание МГУ имени М.В. Ломоносова", - сказал собеседник агентства.

Ранее сегодня сообщалось об эвакуации посетителей из зданий семи районных судов Москвы; 350 человек в целях безопасности покинули здание консерватории им. П.И. Чайковского из-за угрозы взрыва, более 1 тыс. человек эвакуировано из школы в Котельниках из-за "минирования". МИФИ проверяли из-за угрозы взрыва.

С конца ноября прошлого года неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, ТЦ, магазинах, вузах в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах России. Все угрозы оказались ложными. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке двух иностранных ресурсов, с которых с конца ноября 2019 года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".