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Суд оставил бывшего заммэра Ярославля под стражей

Рината Бадаева обвиняют в получении взятки в особо крупном размере

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 февраля. /ТАСС/. Ярославский областной суд оставил под стражей бывшего заместителя мэра Ярославля по вопросам градостроительства Рината Бадаева, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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Кировский районный суд Ярославля 17 января арестовал Бадаева на два месяца. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). На суде обвиняемый сообщил, что уволился из мэрии 16 января по собственному желанию.

"Оставить жалобу [на арест] без удовлетворения", - сказал судья Сергей Чекалов.

По версии следствия, Бадаев летом 2019 года предложил руководителю ООО "Юридическое бюро "Ордер", которое руководит ООО "Ремиз", оказать содействие в заключении муниципальных контрактов и договоров с МКУ "Агентство по муниципальному заказу ЖКХ Ярославля", а также своевременной приемке к оплате выполненных работ в рамках указанных договоров на общую сумму более 12 млн рублей. Бадаев должен был получить в качестве незаконного денежного вознаграждения 10% от общей суммы, то есть не менее 1,2 млн рублей. По версии следствия, Бадаев получил от взяткодателя часть суммы в размере 390 тыс. рублей, еще 810 тыс. рублей он получить не успел.

Ранее Бадаев работал в администрации Переславля-Залесского, он был заместителем мэра по вопросам градостроительства и архитектуры. К работе в мэрии Ярославля приступил в начале 2019 года.

Теги
РоссияЯрославская область
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