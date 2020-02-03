Защита бизнесмена Минца отрицает растрату им активов банка "Открытие" на 35 млрд рублей

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Представитель защиты заявил, что вменяемая бизнесмену Борису Минцу и двум его сыновьям Дмитрию и Александру растраты активов банка "Открытие" на 35 млрд рублей не было, передает корреспондент ТАСС из зала Басманного суда Москвы, который в понедельник решает вопрос об избрании Минцу заочного ареста.

"Важнейший для отвергания всякого подозрения именно в растрате факт состоит в том, что из банка "Открытие" ни рубля не пропало. И с этим следствие не спорит. Однако сделка произвольно вырывается следователем из контекста правоотношений двух лиц, рассматривается вне экономического положения групп юридических лиц, без оценки непредсказуемого в момент совершения экономического и административного вмешательства государственных органов в работу банковской системы России в этот период", - сказал адвокат бизнесмена Алексей Куприянов.

По его словам, в обвинении в отношении его подзащитного "разброс оценок спорных облигаций заинтересованными лицами на стороне обвинения (банком, купившим акции, Центробанком), и экспертом следствия разнятся втрое. Следствие добивается заочного ареста в отношении моего подзащитного, чтобы не дать ему возможности вернуться в Россию и лично участвовать в своей защите".

Рассмотрение ходатайства о заочном аресте Бориса Минца планировалось провести 31 января, но суд перенес заседание на 3 февраля, предоставив защите время для ознакомления с материалами дела и подготовиться к процессу. По версии следствия, в июле-августе 2017 года Борис Минц, его сыновья Дмитрий и Александр, арестованные заочно в минувшую пятницу и объявленные в розыск, а также председатель правления ПАО Банк "ФК Открытие" Евгений Данкевич заключили заведомо невыгодную для банка сделку, приобретя по завышенной стоимости биржевые облигации подконтрольного Минцам ООО "О1 груп финанс". Следствие считает, что таким образом они совершили хищение активов банка на сумму 35 млрд рублей. Главным следственным управлением СК России в отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.160 УК РФ ("Растрата").

Ранее сообщилось, что Следственным комитетом в отношении Минца ведется проверка по заявлению председателя правления банка "ФК "Открытие" Михаила Задорнова. Следствие связывает сложившуюся ситуация с необеспеченными облигациями "О1 груп финанс" на балансе финансовой корпорации "Открытие". В свою очередь в пресс-службе банка "Открытие" ТАСС сообщили, что в сентябре 2018 года банк действительно обращался в Следственный комитет Российской Федерации с заявлением о преступлении. Оно касалось сделок, заключенных в преддверии санации банка.