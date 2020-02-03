В Дагестане обвиняемые в похищении человека получили от 8 до 11 лет колонии

МАХАЧКАЛА, 3 февраля. /ТАСС/. Трое мужчин, обвиняемые в похищении человека, вымогательстве и незаконном завладении машиной в Республике Дагестан, получили от 8 до 11 лет колонии. Об этом в понедельник сообщается на сайте республиканского следственного управления СК РФ.

Установлено, что в 2019 году четверо мужчин похитили местного жителя, вывезли пострадавшего на его же автомобиле за пределы города, где выдвинули требования отдать им 5 млн рублей за освобождение. Об этом узнали родственники потерпевшего, которые сообщили в полицию. При передаче денег в размере 900 тыс. рублей троих мужчин задержали сотрудники полиции. Четвертого соучастника преступления объявили в розыск и задержали позднее.

"Приговором суда Калабагову назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, Мирзоеву - 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и Абдуллаеву - 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 15 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, они осуждены по ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия и оружия, а также в корыстных целях), п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере"), ч. 4 ст. 166 УК РФ ("Неправомерное завладение автомобилем с применением насилия") и ст. 264.1 УК РФ ("Управлением автомобилем лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения").

Судебное рассмотрение дела в отношении четвертого соучастника преступления - Абдусамада Магомедова - продолжается.