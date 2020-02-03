На Кубани задержали подозреваемого в мошенничестве на 52 млн рублей

КРАСНОДАР, 3 февраля. /ТАСС/. Полицейские задержали в Армавире Краснодарского края подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело. По версии следствия, потерпевшим причинен материальный ущерб на более чем 52 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

"В Армавире задержан подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере. В результате противоправных действий злоумышленника 43 потерпевшим причинен материальный ущерб на сумму более 52 млн рублей", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что председатель коммерческой организации, используя ранее учрежденный и подконтрольный ему кредитный потребительский кооператив, обманом привлекал пайщиков, обещая высокую прибыль от вложения денежных средств. Следственным отделом ОМВД России по городу Армавиру в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ - "Мошенничество". Суд заключил задержанного под стражу.