В Иванове суд арестовал замдиректора школы, обвиняемого в педофилии

ТАСС, 3 февраля. В Иванове суд арестовал заместителя директора школа №37 Павла Покровского, обвиняемого в педофилии. По решению суда, он будет содержаться в СИЗО, сообщила ТАСС в понедельник старший помощник руководителя управления СК РФ по региону Ирина Котова.

"Ему [Покровскому] было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он будет содержаться в СИЗО", - сказала собеседница агентства.

Покровский задержан сотрудниками СК РФ по Ивановской области 31 января. Ему вменяются ст. 151 УК РФ ("Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление алкогольных напитков, совершенное педагогом") и ст. 135 УК РФ ("Совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста") и ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего").

"Единая Россия" приостановила его членство в партии. Сейчас единороссы настаивают на том, чтобы отстранить Покровского от занимаемой должности в школе до выяснения всех обстоятельств.