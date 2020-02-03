В Москве эвакуируют онкоцентр имени Блохина из-за угрозы взрыва

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Здание Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина в Москве проверяют после анонимного сообщения о минировании. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Неизвестные сообщили о минировании НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава России. Здание проверяют кинологи на наличие взрывных устройств, идет эвакуация", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что были "заминированы" семь судов Москвы, также сообщения о минировании поступали в аэропорты Домодедово и Шереметьево, но информация оказалась ложной. Сообщения о заложенном взрывном устройстве поступали в МГУ имени М.В. Ломоносова, московскую консерваторию и университет МИФИ.

С конца ноября 2019 года неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, ТЦ, магазинах, вузах в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах России. Все угрозы оказались ложными. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке двух иностранных ресурсов, с которых с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".