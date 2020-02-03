Заседание суда о заочном аресте Бориса Минца перенесли на 5 февраля

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Басманный суд в Москве из-за анонимного сообщения о минировании перенес заседание по вопросу о заочном аресте предпринимателя Бориса Минца на 5 февраля. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

"В связи с чрезвычайной ситуацией, связанной с поступлением сообщения о минировании здания суда, судебное заседание по рассмотрению ходатайства следователя об избрании меры пресечения в отношении Минца Б. И. перенесено на 5 февраля", - сказала она.

Рассмотрение ходатайства о заочном аресте Бориса Минца планировалось провести 31 января, но суд перенес заседание на 3 февраля, предоставив защите время для ознакомления с материалами дела и подготовки к процессу.

По версии следствия, в июле-августе 2017 года Борис Минц, его сыновья Дмитрий и Александр, арестованные заочно 31 января и объявленные в розыск, а также председатель правления ПАО Банк "ФК Открытие" Евгений Данкевич заключили заведомо невыгодную для банка сделку, приобретя по завышенной стоимости биржевые облигации подконтрольного Минцам ООО "О1 груп финанс". Следствие считает, что таким образом они совершили хищение активов банка на сумму 35 млрд рублей. Главным следственным управлением СК России в отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.160 УК РФ ("Растрата").

Ранее сообщилось, что Следственным комитетом в отношении Минца ведется проверка по заявлению председателя правления банка "ФК "Открытие" Михаила Задорнова. Следствие связывает сложившуюся ситуация с необеспеченными облигациями "О1 груп финанс" на балансе финансовой корпорации "Открытие". В свою очередь в пресс-службе банка "Открытие" ТАСС сообщили, что в сентябре 2018 года банк действительно обращался в Следственный комитет Российской Федерации с заявлением о преступлении. Оно касалось сделок, заключенных в преддверии санации банка.