В КБР возбудили уголовное дело после ДТП с участием пассажирской "Газели"

НАЛЬЧИК, 3 февраля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Кабардино-Балкарии (КБР) возбудили уголовное дело в связи со столкновением легкового автомобиля с пассажирской "Газелью", в результате которого один человек погиб и 12, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе МВД по региону.

ДТП с участием машин Lada Granta и "Газель" произошло 2 февраля около 00:20 мск на 12-м км автодороги Аргудан - ст. Александровская. Водитель легковушки умер на месте до приезда скорой помощи, водитель "Газели" и 11 пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести.

"По данному факту уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 264 ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть человека") УК РФ", - сказал представитель ведомства.

Как сообщила ТАСС помощник министра здравоохранения Лилия Шомахова, троих пострадавших отпустили домой накануне, состояние еще девяти человек врачи оценивают как стабильное, несовершеннолетние получили травмы средней тяжести. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с "Газелью". Также установлено, что водитель "Газели" не был на маршруте, а осуществлял частную поездку.