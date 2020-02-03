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Вооруженный удочкой калининградец ограбил автозаправочную станцию

Мужчина завернул удочку в полотенце и угрожал им сотрудницам АЗС, выдавая за огнестрельное оружие. Теперь ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет

КАЛИНИНГРАД, 3 февраля. /ТАСС/. Полиция в Калининграде возбудила уголовное дело в отношении 25-летнего мужчины, который ограбил автозаправочную станцию (АЗС), угрожая вооруженной расправой. Как выяснилось в ходе следствия, "огнестрельным" оружием, находившимся в руках грабителя, была завернутая в полотенце складная рыболовная удочка, сообщила в понедельник пресс-служба УМВД России по региону.

"Как следует из материалов уголовного дела, вечером 31 января злоумышленник зашел на автозаправочную станцию на улице Литовский вал областного центра и потребовал от сотрудниц АЗС отдать ему всю наличность. При этом, нападавший скрывал лицо под капюшоном и угрожал девушкам направленным на них огнестрельным оружием, которое скрывал в полотенце. Испугавшись расправы, работницы АЗС выдали налетчику 24,1 тыс. рублей из кассы, но успели нажать на тревожную кнопку сигнализации", - рассказала начальник пресс-службы УМВД Светлана Поставничая.

Прибывшие по сигналу тревоги работники частного охранного предприятия и сотрудники патрульно-постовой службы полиции блокировали район происшествия и оперативно задержали преступника. Как оказалось, в качестве оружия для разбоя мужчина использовал складную удочку, которую предусмотрительно завернул в полотенце.

Следственными органами ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда в отношении 25-летнего жителя Гурьевска возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 162 УК РФ - "Разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия". Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

"В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражей", - отметила Поставничая.

Теги
РоссияКалининградская область
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