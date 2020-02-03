Боксер Кушиташвили заявил в суде, что никогда не употреблял наркотики

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Двукратный чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили заявил, что никогда не употреблял наркотики.

"Я не употребляю и никогда не употреблял наркотики", - сказал боксер журналистам перед заседанием суда по избранию ему ареста по подозрению в употреблении наркотиков и избиении сотрудника Росгвардии.

Следствие вменяет боксеру тяжкое преступление, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

"Кушиташвили вменяется ч. 1 ст. 228 УК РФ и ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия, опасного для жизни или здоровья"). Вторая статья является тяжкой, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Прошу избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 1 апреля", - сказала следователь в ходе заседания в гарнизонном военном суде.

Как заявил следователь, пострадавший сотрудник Росгвардии - водитель, получил два удара по лицу, в результате чего у него был сломан нос со смещением.

Кушиташвили и другой боксер, Овик Оганнисян, были задержаны ночью 2 февраля на Фрунзенской набережной сотрудниками Росгвардии по подозрению в хранении наркотиков. При задержании Кушиташвили ударил одного из сотрудников. В Росгвардии сообщили ТАСС, что пострадавшему сотруднику оказана медицинская помощь, угрозы для его жизни нет. По данным источника в правоохранительных органах, Оганнисян проходит по делу в качестве свидетеля.

Как сообщалось ранее, сотрудники правоохранительных органов изъяли при обыске у Кушиташвили 0,5 грамма кокаина, что квалифицируется как значительный размер. Так как он является военнослужащим, дело расследуют следователи военного следственного управления СК. В его отношении возбуждено дело по ч. 2 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ст. 228 ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в значительном размере") УК РФ.

Кушиташвили в весовой категории до 81 кг побеждал на чемпионате России в 2015 и 2018 годах, в 2016 году стал бронзовым призером. На чемпионате мира 2019 года в Екатеринбурге дошел до 1/4 финала.