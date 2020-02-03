Боксеру Кушиташвили грозит до 10 лет колонии

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Следствие вменяет двукратному чемпиону России по боксу Георгию Кушиташвили тяжкое преступление, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Драка с росгвардейцем и наркотики. В Москве задержан боксер сборной России

"Кушиташвили вменяется ч. 1 ст. 228 УК РФ и ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия, опасного для жизни или здоровья"). Вторая статья является тяжкой, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Прошу избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 1 апреля", - сказала следователь в ходе заседания в гарнизонном военном суде, где рассматривается вопрос об избрании меры пресечения.

Как заявил следователь, пострадавший сотрудник Росгвардии - водитель, получил два удара по лицу, в результате чего у него был сломан нос со смещением.

Позиции сторон

Прокуратура согласилась с позицией следствия. "Осознавая правовые последствия, полагаем, что он сможет скрыться от следствия и суда", - пояснил прокурор.

Защита боксера приобщила характеристики с места работы, копии дипломов и наград и просила избрать ему домашний арест.

Сам Кушиташвили также просил суд не заключать его под стражу и отрицал употребление наркотиков.