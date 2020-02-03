{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Кушиташвили арестовали по делу об избиении сотрудника Росгвардии и хранении кокаина

Арест продлится до 1 апреля
Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. 235 гарнизонный военный суд арестовал двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили по делу об избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

На эту тему
Драка с росгвардейцем и наркотики. В Москве задержан боксер сборной России

"Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и избрать в отношении Кушиташвили меру пресечения в виде заключения под стражу до 1 апреля", - огласил решение судья.

Адвокат Кушиташвили заявил, что обжалует решение об аресте его подзащитного.

Боксеры Георгий Кушиташвили и Овик Оганнисян были задержаны ночью 2 февраля на Фрунзенской набережной сотрудниками Росгвардии по подозрению в хранении наркотиков. При задержании Кушиташвили ударил одного из сотрудников. В Росгвардии сообщили ТАСС, что пострадавшему сотруднику оказана медицинская помощь, угрозы для его жизни нет. По данным источника в правоохранительных органах, Оганнисян проходит по делу в качестве свидетеля.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Греческая полиция применила слезоточивый газ против мигрантов на острове Лесбос
Беженцы протестовали против плохих условий проживания во временных лагерях и медленной обработки ходатайств о предоставлении им убежища
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС