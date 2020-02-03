Кушиташвили арестовали по делу об избиении сотрудника Росгвардии и хранении кокаина

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. 235 гарнизонный военный суд арестовал двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили по делу об избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Драка с росгвардейцем и наркотики. В Москве задержан боксер сборной России

"Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и избрать в отношении Кушиташвили меру пресечения в виде заключения под стражу до 1 апреля", - огласил решение судья.

Адвокат Кушиташвили заявил, что обжалует решение об аресте его подзащитного.

Боксеры Георгий Кушиташвили и Овик Оганнисян были задержаны ночью 2 февраля на Фрунзенской набережной сотрудниками Росгвардии по подозрению в хранении наркотиков. При задержании Кушиташвили ударил одного из сотрудников. В Росгвардии сообщили ТАСС, что пострадавшему сотруднику оказана медицинская помощь, угрозы для его жизни нет. По данным источника в правоохранительных органах, Оганнисян проходит по делу в качестве свидетеля.