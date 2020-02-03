В Калифорнии шесть человек пострадали при стрельбе в автобусе

ТАСС, 3 февраля. По меньшей мере шесть человек были ранены в результате стрельбы, открытой в автобусе, который направлялся из Лос-Анджелеса (штат Калифорния) в область залива Сан-Франциско в понедельник утром. Об этом сообщила телекомпания СBS со ссылкой на правоохранительные органы.

По ее данным, подозреваемый, открывший стрельбу в автобусе в 128 км от Лос-Анджелеса, задержан и помещен под стражу. Мотивы нападения не установлены.

Информация о состоянии пострадавших не приводится.

На месте происшествия работают сотрудники полиции.