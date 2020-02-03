В Рязанской области пьяный мужчина пытался поджечь подростка и убить его родителей

ТАСС, 3 февраля. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жителя Рязанской области, который в состоянии алкогольного опьянения пытался поджечь 17-летнего подростка и его мать, а также сильно ударил его отца. Об этом в понедельник сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Рязанской области.

"Рязанским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Рязанской области возбуждено уголовное дело в отношении рязанца 1978 г. р., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство трех лиц")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, днем 1 февраля подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в деревне Ухорское Спасского района, облил из канистры с бензином и поджег одежду ранее незнакомого ему 17-летнего рязанца, приехавшего в деревню вместе с родственниками. На помощь юноше из дачного дома выбежали его родители и старший брат. Подозреваемый нанес отцу потерпевшего несколько ударов металлической трубой по голове, а затем облил бензином и поджег одежду матери. Старший брат также получил ожоги, оказывая помощь пострадавшим.

Потерпевшие смогли потушить горящую на них одежду и вызвали сотрудников полиции. С полученными телесными повреждениями потерпевших доставили в больницу, где им оказали своевременную медицинскую помощь. Как пояснила ТАСС старший помощник руководителя следственного управления Анжелика Евдокимова, в больнице с ожогами кистей рук сейчас остается только старший брат подростка.

По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательств. Назначены необходимые экспертизы. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.