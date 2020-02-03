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В Цхинвале обнаружили тело российского советника министра здравоохранения Южной Осетии

Тело Игоря Галя обнаружили в его собственном доме

ЦХИНВАЛ, 3 февраля. /ТАСС/. Тела российского советника министра здравоохранения Южной Осетии Игоря Галя и его супруги обнаружены в собственном доме в Цхинвале, сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах республики.

"В доме, где жил советник министра здравоохранения и социального развития Южной Осетии Игорь Галь, обнаружены два тела, предположительно, самого Галя и его супруги. На месте работают следственный органы. Обстоятельства и причины смерти уточняются", - сообщил ТАСС источник.

Официальным подтверждением этой информации ТАСС пока не располагает.

Теги
РоссияЮжная Осетия
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