В Цхинвале обнаружили тело российского советника министра здравоохранения Южной Осетии

ЦХИНВАЛ, 3 февраля. /ТАСС/. Тела российского советника министра здравоохранения Южной Осетии Игоря Галя и его супруги обнаружены в собственном доме в Цхинвале, сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах республики.

"В доме, где жил советник министра здравоохранения и социального развития Южной Осетии Игорь Галь, обнаружены два тела, предположительно, самого Галя и его супруги. На месте работают следственный органы. Обстоятельства и причины смерти уточняются", - сообщил ТАСС источник.

Официальным подтверждением этой информации ТАСС пока не располагает.