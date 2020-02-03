Прокуратура проверяет информацию о хищении около 730 млн рублей со счета Сбербанка Абхазии

СУХУМ, 3 февраля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Абхазии приступила к проверке информации руководства Сберегательного банка республики о хищении средств в размере 729,4 млн рублей со счетов банка. С соответствующим заявлением ранее в прокуратуру обратился председатель банка Роберт Агрба, сообщается в понедельник на официальном сайте Генеральной прокуратуры республики.

"Генеральная прокуратура Абхазии проводит проверку по обращению председателя Сбербанка Абхазии Агрбы по факту хищения денежных средств, отраженных на корреспондентских счетах банка, открытых за пределами Абхазии. Внутренней проверкой банка установлено, что за 2017 год в результате мошеннических действий общая сумма средств, выведенная различными способами - наличными через кассу банка, а также через безналичные переводы как внутри Абхазии, так и за ее пределами, составила в рублевом эквиваленте 729 млн 479 тыс. рублей. Следственное управление Генпрокуратуры проводит комплекс процессуальных мероприятий по проверке доводов, изложенных в обращении банка, и установлению круга должностных лиц, возможно, причастных к совершению указанных действий", - говорится в сообщении.

По результатам проверки, поясняет Генпрокуратура, будет принято процессуальное решение.