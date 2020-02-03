Обвиняемый во взятке экс-замгубернатора из Пскова опроверг наличие гражданства Эстонии

ПСКОВ, 3 февраля. /ТАСС/. Бывший вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, опроверг наличие у себя двойного гражданства. Об этом Кузнецов сообщил в понедельник, выступая в суде с последним словом.

Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщала ТАСС, что в ходе обыска в рабочем кабинете Кузнецова обнаружена ID-карта на его имя, выданная эстонскими властями, являющаяся удостоверением личности и подтверждающая право проживания в Эстонии.

"Официально была представлена информация, а точнее дезинформация о наличии у меня личного кода иностранного государства, а также возможности скрыться на территории иностранного государства, потому что Псковская область имеет с ним общую границу. Ни один из этих фактов в кавычках не то что не был подтвержден, а более того, в ходе судебного и досудебного следствия эти факты были опровергнуты. Подтверждено и отсутствие гражданства или вида на жительство иностранного государства официальными документами генерального консульства Эстонской Республики в Санкт-Петербурге", - сказал Кузнецов, обращаясь к суду.

Отношение Кузнецова к обвинению

В ходе своего последнего слова Кузнецов также назвал уголовное дело в отношении него сфабрикованным и заказным, а показания некоторых свидетелей - клеветой и оскорблением чести и достоинства. "Возбуждено заказное дело в отношении меня. Это факт, который подтвержден результатами проведенного судебного следствия. Основанием для возбуждения дела явился рапорт об обнаружении признаков преступления, подготовленный начальником отдела экономической безопасности УФСБ России по Псковской области. Рапорт составлен на основании документов, которые имеют явные признаки фальсификации, а часть из них вообще отсутствовала на момент составления рапорта", - сказал Кузнецов.

Он также опроверг показания некоторых свидетелей, а именно сотрудника УФСБ России по Псковской области и сокамерника по СИЗО Романа Новака.

"В суде выступил сотрудник УФСБ России по Псковской области, который бездоказательно произносил клевету в отношении меня. Фактически данная информация является беспочвенным обвинением меня и моей семьи, а также оскорблением чести и достоинства. Роман Новак, сменивший несколько фамилий, с которым подсадили в одну камеру в СИЗО-1, является знаменитым мошенником на территории РФ, он пытается уйти от уголовной ответственности за свои грехи. Занимается клеветой в отношении лиц, содержащихся под стражей. И является агентом спецслужб и даже получил псевдоним "Резак". Его показания являются ярким подтверждением сфабрикованности уголовного дела в отношении меня", - пояснил Кузнецов.

По мнению Кузнецова, в деле "нет чистых доказательств, свидетельствующих о составе преступления". "Разве можно было признать свидетелем по уголовному делу сокамерника, который познакомился со мной более чем через пять лет после действий, которые мне вменялись? Как можно было признать доказательством телефонные переговоры семилетней давности, распечатанные на бумажном носителе при отсутствии самой записи?", - сказал бывший вице-губернатор.

Подробности дела

В конце декабря 2019 года в ходе прений представители прокуратуры отмечали, что просят суд назначить Кузнецову наказание, учитывая смягчающие обстоятельства, к которым гособвинение отнесло явку с повинной и привлечение чиновника впервые к уголовной ответственности. В ходе судебного разбирательства Кузнецов свою вину не признал. Государственное обвинение попросило Псковский городской суд назначить Кузнецову наказание в виде 9,5 года лишения свободы и штраф в размере 13,5 млн рублей.

По данным следствия, в 2011 году супруга Кузнецова приобрела у компании "Вест-строй" дом за 5 млн рублей в коттеджном поселке Петропавловский, хотя изначально установленная стоимость особняка составляла 6 млн 350 тыс. рублей. По версии гособвинения, застройщик сделал скидку 1,35 млн рублей в обмен на то, что Кузнецов поспособствует победе этой строительной организации в конкурсе на строительство Струго-Красненской ЦРБ.

Александр Кузнецов был назначен вице-губернатором Псковской области в феврале 2012 года, курировал вопросы строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства, развития энергетики, транспортного обслуживания, системы телефонной и мобильной связи. По словам адвоката, Кузнецов уволен с должности замгубернатора Псковской области 14 декабря 2018 года, в день задержания.

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