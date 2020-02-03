Информация о "минировании" объектов в Москве оказалась ложной

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Специалисты проверили объекты в Москве, куда ранее в понедельник поступили анонимные сообщения с угрозами взрыва, и не нашли взрывоопасные предметы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

В течение дня неизвестные сообщили о "минировании" 11 районных судов Москвы, главного здания МГУ имени М.В. Ломоносова, Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, здания на Славянской площади, где расположены в том числе одно из управлений Пенсионного фонда России, Росздравнадзор и Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина.

"В настоящее время проверка объектов завершена. Взрывчатые вещества и взрывные устройства не обнаружены, сообщения о "минировании" оказались ложными", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что также ложной оказалась информация о "минировании" московских аэропортов Домодедово и Шереметьево, а также школы в Котельниках, откуда в целях безопасности были эвакуированы более 1 тыс. человек.

С конца ноября 2019 года неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, ТЦ, магазинах, вузах в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах России. Все угрозы оказались ложными. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке двух иностранных ресурсов, с которых с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".