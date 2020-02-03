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В МВД Южной Осетии назвали вероятную причину смерти российского советника главы Минздрава

По данным ведомства, Игорь Галь и его супруга, предварительно, отравились угарным газом

ЦХИНВАЛ, 3 февраля. /ТАСС/. Российский советник министра здравоохранения и социального развития Южной Осетии Игорь Галь и его супруга, тела которых были обнаружены в их доме в Цхинвале, предварительно, умерли от отравления угарным газом, сообщил ТАСС в понедельник начальник штаба МВД Южной Осетии Тарзан Кокойты.

Ранее в понедельник о смерти Галя сообщил источник в правоохранительных органах республики.

"По предварительной информации, отравление угарным газом. Признаков насильственной смерти на первый взгляд нет, но точнее покажет вскрытие", - сказал Кокойты.

Он отметил, что тела обнаружил водитель Галя в понедельник около 16:30 мск.

Россиянин Игорь Галь с 22 февраля 2016 года является советником министра здравоохранения и социального развития Южной Осетии. Отвечал за реализацию плана модернизации здравоохранения республики, реализуемого в рамках российско-югоосетинской межправкомиссии. Также он координировал работу российских специалистов в Южной Осетии.

Теги
Южная Осетия
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