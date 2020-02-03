В Крыму арестовали владельца сафари-парка "Тайган"

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 февраля. /ТАСС/. Владельца крупнейшего сафари-парка Европы "Тайган" Олега Зубкова заключили под стражу на два месяца, заменив ему меру пресечения в рамках уголовного дела о покусанной львом туристке. Об этом сообщил в понедельник адвокат Зубкова.

По данным следствия, в июле 2018 года лев покусал посетительницу сафари-парка во время экскурсии. Зубкова обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, которые повлекли причинение тяжкого вреда здоровью человека. Сам владелец "Тайгана" ранее заявлял ТАСС, что пострадавшая в момент происшествия была пьяна, что крайне раздражающе действует на хищников. В октябре 2019 года дело передали в суд.

"Белогорским районным судом сегодня вынесено постановление об изменении меры пресечения в отношении Олега Алексеевича. Мера изменена с подписки о невыезде на арест", - сказал адвокат, пояснив, что судья вынес такое решение, поскольку Зубков не явился на одно из заседаний суда.

Защита Зубкова готовит жалобу на постановление суда, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы сафари-парка "Тайган" Татьяна Алексагина. "Зубкову прямо в зале суда изменили меру пресечения за то, что он не явился в суд 20 января. Мы в это время были на совещании в Минэкономразвития, где обговаривалась судьба парка", - рассказала она.

Факт задержания Зубкова подтвердили в пресс-службе прокуратуры Крыма. "В связи с нарушением ранее избранной меры пресечения - подписки о невыезде и надлежащем поведении - Белогорским районным судом постановлением от 3 февраля 2020 года изменена в отношении Зубкова Олега Алексеевича мера пресечения на заключение под стражу до 3 апреля 2020 года", - сказал собеседник агентства.

Сафари-парк "Тайган" - крупнейший в Европе питомник львов и других крупных млекопитающих. На территории парка проживают более 70 львов и свыше 50 тигров, а также сотни других животных, в том числе медведи, верблюды, леопарды, жирафы. Парк расположен в Белогорском районе Крыма на берегу Тайганского водохранилища, занимает 32 га, примерно 20 га отведено под сафари-парк львов, на остальной территории размещены стационарный и детский зоопарки.