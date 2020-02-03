Генпрокуратура просит снизить наказание активисту Котову до одного года

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура просит Второй кассационный суд снизить с четырех лет до одного года наказание активисту Константину Котову, осужденному за нарушения правил проведения митинга. Об этом сообщила ТАСС адвокат осужденного Мария Эйсмонт.

"Генеральная прокуратура в кассационном представлении просит изменить Константину Котову приговор, снизить назначенное ему наказание до одного года лишения свободы", - сказала защитник.

Как сообщила в понедельник ТАСС пресс-секретарь Тверского суда Ольга Бондарева, в суд поступило представление Генпрокуратуры на приговор Котова для дальнейшей передачи в кассационную инстанцию. По ее словам, после формирования материалов дела Котова, жалобы адвокатов и представление прокурора будут направлены для рассмотрения во Второй кассационный суд общей юрисдикции. Как следует из картотеки суда, кассационное представление подано замгенпрокурора Леонидом Коржинеком.

Как говорится в тексте представления, Генпрокуратура сочла приговор Котову чрезмерно суровым.

Приговор активисту также обжаловала в кассации сторона защиты после того, как Верховный суд России не стал рассматривать заявление адвокатов об отмене приговора Котову. Адвокат осужденного Мария Эйсмонт пояснила ТАСС, что такое решение ВС связано с тем, что не рассматривает определение Конституционного суда как новое обстоятельство, которым, согласно ст. 413 УПК, является "признание Конституционным судом Российской Федерации закона, примененного судом в данном уголовном деле, не соответствующим Конституции Российской Федерации".

По словам адвоката, действительно, Конституционный Суд не признал саму норму ст. 212.1 УК РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, если это деяние совершено неоднократно") не соответствующей Конституции, а лишь определил, что по ней в случае с Котовым нельзя приговорить человека к лишению свободы. Защита активиста просит приговор в отношении него отменить и освободить его от отбытия наказания.

27 января Конституционный суд РФ постановил пересмотреть приговор Котову. Как указал КС, при вынесении приговоров по статье 212.1 УК РФ суды обязаны изучить все обстоятельства дела и достоверно установить, что действия подсудимого на публичном мероприятии несли реальную угрозу общественному порядку.

Дело Котова

Котова осудили в Москве по статье 212.1 УК РФ в сентябре 2019 года, он получил четыре года колонии. В главном следственном управлении СК по Москве сообщали, что за последние полгода Котов неоднократно привлекался к ответственности по административной статье о нарушении правил проведения митинга. Сам осужденный свою вину не признал. После этого в КС поступило обращение от представителей Котова с просьбой проверить статью УК РФ на соответствие Конституции.

Первым осужденным по данной статье был активист Ильдар Дадин в 2015 году, он был приговорен к реальному сроку лишения свободы. Он оспорил статью в КС, который постановил пересмотреть его дело, после чего Верховный суд отменил приговор, и Дадина освободили. Статью 212.1 УК РФ после этого предлагали декриминализировать, однако эта идея не нашла поддержки у законодателей. КС в 2017 году постановил, что уголовная ответственность за неоднократное нарушение правил митингов должна быть адекватна совершенному деянию.